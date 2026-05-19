栃木県で女性が殺害された事件。SNSで闇バイトに応募した16歳の少年が、ほかの少年を誘ったとみられます。子どもを闇バイトから守るためにできることは。専門家を取材しました。

【写真を見る】｢適切な判断できない若者が増えているのでは｣ “闇バイト”から子どもを守るには？ 専門家に聞く 子どもが犯罪起こした親の第一声は｢まさかうちの子が｣ 栃木強盗殺人 16歳少年4人逮捕

「なにかあってからでは遅い」親世代からは不安の声も…

高校生がSNSから闇バイトに応募し事件に加担する現状に、親世代からは不安の声が…



（小学3年生の親・30代）

「心配ですね。いいことだけではないので携帯を持たせるのは。ニュースで取り上げられた時に、こういうのがあると伝えて防ぐしかない」





危険から子どもを守るには？

子どもに「いつスマホを持たせるのか」「ルールはどうするのか」、悩みはつきないといいます。（小学3年生の親・40代）「（スマホの）ゲームで、知らない人とメッセージできると聞いて（スマホを）持たせたくないと思った」（中学2年生の親・40代）「子どもは親が心配しているほど、危機感を持っていない。なにかあってからでは遅い」

親からは見えにくい危険から、子どもをどう守ればいいのか。専門家は、闇バイトに加担する人の年齢が年々下がっていると指摘します。



（朝日大学 法学部 大野正博教授）

「ネットなどでさまざまな情報が溢れかえっている。適切な判断ができない若者が増えているのではないか」

犯罪起こした親の第一声は｢まさかうちの子が｣

（大石邦彦アンカーマン）

「保護者としては、どうやって我が子が手を染めないようにすればいいのか」



（大野教授）

「こういうケースに限らず、子どもが犯罪した場合の親の第一声は、『まさかうちの子が』と。どのような点に注意すべきか、スマホの利用も家庭で話し合う。危険なものに近づかないと教える」