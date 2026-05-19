◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

広島の床田寛樹投手が、６回無失点で今季２勝目（２敗）の権利を手にマウンドを降りた。３点リードの７回からリリーフにバトンを渡した。

打線が２点先制した直後の５回は無死二塁のピンチをしのいだ。５回は勝又に先頭二塁打を浴びた後、成瀬の遊ゴロで１死三塁となり、松尾を二ゴロ、代打・ビシエドを遊ゴロに仕留めた。６回も蝦名に先頭二塁打を浴びたが、度会を空振り三振、筒香は中飛、佐野は投ゴロで得点を与えず。６回９５球で３安打２四球、３奪三振で無失点という内容だった。

ＤｅＮＡ戦は今季３戦未勝利（１敗）だった。４月１２日の今季初対戦（横浜）は７回途中４失点で勝ち負けつかず、同１９日（マツダ）は８回２失点で敗戦投手に。今月５日（横浜）は６回５失点（自責２）も打線が８、９回に３点ビハインドを追い付き、延長１２回引き分けに終わっていた。

チームは今季、マツダでのＤｅＮＡ戦は３戦３敗で昨季から５連敗中と苦しむ。直前の阪神３連戦（甲子園）は２勝１敗で勝ち越した。２カード連続の初戦白星に向けて、有利な展開で終盤に突入した。