◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・いわき）

出はなをくじかれた。初回。カウント１―０から先頭打者の平山に投じた真ん中高めの速球を左翼席に運ばれると、ヤクルト・高橋は顔をゆがめた。先制点を献上すると２死後、ダルベック、大城に連打を許して２点目を献上。「立ち上がり、甘い球が多く痛打されてしまって先制点を許してしまった」と悔しがった。いわきのマウンドは初めて。アジャストできないまま、力みが失点につながったのかもしれない。

昨年１０月の就任会見で、池山監督はキーマンを問われて「投手では奥川と高橋」と答えた。ローテーションの軸に期待された左腕だっったが、年明けから状態が上がらずファームでの調整が続いた。吉村が１２日の阪神戦（神宮）で右手に打球を受けて出場選手登録を抹消されたこともあって、今季初の１軍昇格が決定。指揮官は「ようやくここまで立ち上がって１軍の先発として戻ってきた」と期待を込めてマウンドに送り出した。

初回に２点を失ったものの、２回以降は最速１５３キロの速球にチェンジアップ、カーブで緩急をつけて無失点。初登板だったこともあって５回、８８球で降板した。「２回以降は少し修正して投げることができましたが、もう少し長いイニングを投げたかったです」と悔しがった高橋。出遅れた分はしっかり取り戻していく。