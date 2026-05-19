フリーアナウンサーの北村まあさが３８歳の誕生日となる１９日、初めての絵画個展「『ＰＯＰ ＤＯＧ―シュバルツ的歩き方』へ」の最終日を迎えた。

昨年秋から準備を始め、１５日から麻布台ヒルズの大垣書店で開催。連日、たくさんの来訪者を集めた。作品の９割以上が売れ、グッズも完売の大盛況だった。「主人公であるシュナウザー犬のシュバルツは、ひどく落ち込む時もあるけど、自分の人生を楽しむ強さがあります！ 私は彼を描きながら共感もし、羨ましくも思います。誰かがクスッと笑ってくれたらうれしいです」と自身が生み出したキャラクターについて話す。

北村は現在、ＴＢＳラジオ「まとめて！土曜日」やＢＳテレ東「ＮＩＫＫＥＩ日曜サロン」にレギュラー出演。そのかたわら、オリジナル漫画を雑誌に連載するなど、漫画家としては有名だったが今回、新たに“ポップアーティスト”の顔も持つことになった。

期間中には、テレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」で一緒にキャスターをつとめていた同局の相内優香アナウンサー（４０）や仲の良いラジオパーソナリティ武田砂鉄さん（４３）らも顔を見せた。北村は「１回目はロケットスタートが切れたので、来年の２回目はさらに頑張ります！」と目を輝かせていた。