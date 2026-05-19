■バレーボール 大同生命SV.LEAGUE AWARDS 2025ー26（19日、東京・港区）

【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突

バレーボールのSVリーグで、今シーズン活躍した選手、ヘッドコーチらの功績を讃える表彰式が行われ、レギュラーシーズンMVPに男子・ドミトリー・ムセルスキー（37、サントリーサンバーズ大阪）、女子・佐藤淑乃（24、NECレッドロケッツ川崎）が選出された。また今季でサントリーサンバーズ大阪を退団するキャプテン・郄橋藍（24）はベスト6とベストレシーブの2部門を受賞した。

今季で引退を表明しているムセルスキーは「この賞をいただくことは予想していなかったです。キャリアを終えるにあたって、とても大きなプレゼントです」と笑顔を見せ、「皆がいなければこの賞は取れていません」と感謝を述べた。

また来季はイタリア・セリエAに移籍する佐藤は「今すごく驚いているんですけど、今シーズン、本当にチームメイトのおかげでいろんな状況を乗り越えられましたし、自分自身ももっともっと成長しようって思えたのは、チームメイト全員が常に向上心を持って練習していたことが本当に、自分の成長に繋がったと思ってます。これからも、もっともっと世界を相手に戦っていける選手に成長していけるように頑張っていきますのでこれからも応援よろしくお願いします」と喜びを語った。



【個人表彰】

■レギュラーシーズン MVP

男子：ドミトリー・ムセルスキー（37、サントリーサンバーズ大阪）

女子：佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）

■レギュラーシーズンベスト6

男子

オポジット：

ドミトリー・ムセルスキー（サントリーサンバーズ大阪）

アウトサイドヒッター：

郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

ミゲル・ロペス（大阪ブルテオン）

ミドルブロッカー：

ノルベルト・フベル（ウルフドッグス名古屋）

ティモ・タンメマー（ヴォレアス北海道）

セッター：

アントワーヌ・ブリザール（大阪ブルテオン）

女子

オポジット：

シルビア・チネロ・ヌワカロール（NECレッドロケッツ川崎）

アウトサイドヒッター：

オリビア・ロジャンスキ（群馬グリーンウイングス）

佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）

ミドルブロッカー：

荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

タットダオ・ヌクジャン（PFUブルーキャッツ石川かほく）

セッター：

松井珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）

■レギュラーシーズンベストリベロ

男子：山本智大（大阪ブルテオン）

女子：西村弥菜美（SAGA久光スプリングス）

■レギュラーシーズンベストレシーブ

男子：郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪）

女子：林琴奈（大阪マーヴェラス）

■最優秀新人賞

男子：クーパー・ロビンソン（広島サンダーズ）

女子：花岡千聡（東レアローズ滋賀）

■MIP賞

男子：アントワーヌ・ブリザール（大阪ブルテオン）

女子：オリビア・ロジャンスキ（群馬グリーンウイングス）