俳優の伊藤沙莉さん（32）が、10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』に出演することが発表され、主演の大泉洋さん（53）と息の合ったやりとりを繰り広げました。

ドラマは、ベストセラー作家・池井戸潤さんの小説が原作。お正月の風物詩“箱根駅伝”を選手側とテレビ局側、2つの視点で描いた作品です。

伊藤さんはテレビ局『大日テレビ』で、中継の要となるセンターディレクター役。大泉さん演じるチーフプロデューサーの下で現場を仕切る宮本菜月を演じます。

伊藤さんは「このドラマを経て、また新たな気持ちで来年の箱根駅伝を見ていただけたらそれもすごく楽しいと思いますし、そういうことにつながったらいいなと思いました」と意気込みました。

■伊藤沙莉、大泉洋は理想の上司「本当ですよ」

今回、久々の共演となる伊藤さんと大泉さんの2人にインタビュー。伊藤さんは大泉さんのことを“理想の上司”と言っているそうで、そのことについてスタッフが質問すると「本当ですよ。ご本人が一番志していらっしゃる（笑）」と明かしました。

それを聞いた大泉さんは、「言うなって。俺がこのドラマで理想の上司の1位になろうとしてること言うなって（笑）」と、すかさずツッコミ。これに伊藤さんは「なんか、ことあるごとに挟むんですよ。“理想の上司としてはな〜”みたいな（笑）」とバラし、大泉さんを笑わせました。

（5月19日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）