日向坂46正源司陽子、目を奪われる美しさ 整った目鼻立ちや横顔際立つポニーテールショットも
28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）の表紙・巻頭に、20日に17thシングル「Kind of love」をリリースする日向坂46から正源司陽子が登場する。
【別カット】圧巻の”美しさ”放つ正源司陽子
天真爛漫なキャラクターで愛される一方、見る者を惹きつける強いビジュアルも持ち合わせる正源司。そんな魅力を改めて見つめ直すべく、今回は真っすぐに正源司の美しさにフォーカスしたグラビアを届ける。
撮影は、懐かしさを感じる和風家屋と初夏の海辺を舞台に実施。純白の衣装をまとったシーンでは中庭を自由に歩き回りながら木漏れ日を浴びて無邪気に笑う姿から、ふと足を止めて見せた儚（はかな）げな表情まで、その瞬間ごとに移ろう感情の機微を丁寧に切り取った。
ポニーテールにアレンジしたカットでは正源司の整った目鼻立ちや横顔の美しさがより際立ち、思わず目を奪われるような気品を漂わせている。さらに海辺での撮影では、潮風を受けながらピンクのコートを広げてこの日一番の笑顔を見せるエモーショナルなシーンも。ページをめくるたびに正源司のあらゆる美しさが表現されたグラビアとなっている。
なお、中面には同グループから清水理央と佐藤優羽も登場し、“おひさま”必読の日向坂46大特集となっている。
【別カット】圧巻の”美しさ”放つ正源司陽子
天真爛漫なキャラクターで愛される一方、見る者を惹きつける強いビジュアルも持ち合わせる正源司。そんな魅力を改めて見つめ直すべく、今回は真っすぐに正源司の美しさにフォーカスしたグラビアを届ける。
ポニーテールにアレンジしたカットでは正源司の整った目鼻立ちや横顔の美しさがより際立ち、思わず目を奪われるような気品を漂わせている。さらに海辺での撮影では、潮風を受けながらピンクのコートを広げてこの日一番の笑顔を見せるエモーショナルなシーンも。ページをめくるたびに正源司のあらゆる美しさが表現されたグラビアとなっている。
なお、中面には同グループから清水理央と佐藤優羽も登場し、“おひさま”必読の日向坂46大特集となっている。