競泳男子の瀬戸大也（３１）が１８日に放送されたＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」に出演し、スキャンダルを振り返った。

山で生きる俳優、東出昌大が都会で生きる芸能人を招き、１泊２日の野営生活を行う番組。東出、ボクシングの那須川天心とともに野営を行う中で、たき火を囲みながらトークが展開された。東出から「大也くんはたたかれたの？」と問われると、「まあスキャンダルで反省することはたくさんありました」と明かし、「私生活でやらかすと競技に影響出る？」と問われ、「露骨に」とうなずいた。「結構お酒に逃げたりというのはすごく多かったです。誰とも会いたくない」と振り返った。東出からは「人は間違うものだと思うし、あなたは素敵だと思う」と言葉をかけられていた。

瀬戸は１７年に飛び込みの馬淵優佳さんと結婚。２児を授かったが、２０年に女性スキャンダルが報じられた。今年２月に離婚を発表していた。

ＳＮＳやコメント欄などでは「瀬戸さんなんか雰囲気が柔らかくなった」、「顔が優しい」、「すごいメンツで番組してるな」と反響が上がっていた。