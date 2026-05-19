日本テレビ系「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」第13回大会で優勝した西山琳久（11）が、秋元康氏（68）のプロデュースで演歌歌手として正式にデビューすることが決まった。

西山は、幼少期に幼稚園の送迎をしてくれた祖父の影響で演歌の道を歩み始め、その圧倒的な歌唱力と表現力は「歌唱王」審査委員長の秋元康氏からも「神様からのギフト」と大絶賛を受けた。

記念すべきデビューシングル「おんじい」は、キングレコードより7月22日に発売となる。本作は、彼に演歌を教えてくれた最愛の祖父への深い感謝と想いをつづった、等身大かつ心に響く珠玉のオリジナル楽曲に仕上がっている。

デビュー日が決定したことを受けて、西山は「デビュー日が決まって、これまでになった姿を多くの方々に見てもらえることが嬉しいです。おんじいの歌詞のように、“演歌人生”を頑張って歌で恩返しをしていきたいです」とコメントした。

5月26日には早速、NHK「うたコン」への初出演が決定。「自分が見てきた番組に、まさか自分が出演できることにびっくりしています」と喜んでいる。