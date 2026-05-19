１月に放送された日本テレビ系「歌唱王〜全日本歌唱力選手権〜」で優勝した小学６年生の１１歳・西山琳久（にしやま・りく）が、秋元康氏プロデュースで７月２２日にデビューすることが１９日、発表された。

２０１５年生まれの長崎県出身で、幼少期に幼稚園への送迎をしてくれた祖父の影響で演歌の道に。９歳のときに初めて出場した“歌の国体”と呼ばれる「大衆音楽祭」ではチャイルドの部で３位に輝くなど早くから頭角を示し、今年１月の「歌唱王―」では審査委員長を務めた秋元氏から「神様からのギフト」と歌声を絶賛された。

秋元氏が作詞を手がけたデビュー曲のタイトルは祖父を意味する「おんじい」。自身に演歌を教えてくれた最愛の祖父への深い感謝をつづった力作となっている。

デビュー決定に際し、西山は「これまでになった姿を多くの方々に見てもらえることがうれしいです」と歓喜。「『おんじい』の歌詞のように、“演歌人生”を頑張って歌で恩返しをしていきたいです」と誓った。

また、５月２６日にはＮＨＫの音楽番組「うたコン」に出演することも明らかに。デビュー前では異例となる決定に「自分が見てきた番組に、まさか自分が出演できることにびっくりしています」とコメントした。