バレーボールの大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日、都内で開かれ、女子でレギュラーシーズンで初優勝したＮＥＣ川崎のエース・佐藤淑乃が、初のＭＶＰに輝いた。２季連続でアウトサイドヒッター部門のベスト６も受賞。ＭＶＰを戴冠したエースは「自分がこのような賞を受賞できるとは思わなくて、今はすごい驚いているんですけど、どんな状況もチームメートのおかげで乗り越えることができました」と感謝を述べた。

筑波大在学中から加入し、昨季は総得点日本人１位でベスト６と、最優秀新人賞に輝いた。日本代表のエース格にも成長し、今季レギュラーシーズン初優勝に貢献。ＣＳでは準決勝で大阪Ｍに悔しい敗退。来季からはイタリア１部・ミラノでプレーする。この後は日本代表としても２８年ロサンゼルス五輪に向けた戦いが始まる。８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、最短で五輪切符を得る。

日本で“有終の美”を飾った２４歳は「向上心を持って練習していたことが成長につながったと思っています。これから世界を相手に成長していけるように頑張ってきます」と佐藤。ビッグタイトルを胸に、更なる成長を期す。