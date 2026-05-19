きょうは全国的に晴れた所が多く、季節を先取りした暑さになりました。福島では35℃まで上がって猛暑日になったほか、全国706地点で夏日になりました。急に真夏が訪れた感じがしますが、あすは西から雨が降り、その雨が空気を冷やしてくれそうです。

【CGで見る】20日（水）〜24日（日）にかけて前線が日本付近に停滞 九州南部はあす梅雨入りか？

【西から雨の区域広がる】

西日本から本州の南の海上にかけて梅雨前線が停滞するため、九州から雨が降り出してくるでしょう。雨の降り出しは、九州では朝から、中国・四国・近畿は昼前後から、東海は夕方、関東と北陸は夜となりそうです。一方、前線から遠い北日本ではあすも晴れて日差しが強いでしょう。

【九州南部はあす梅雨入りか】

この先もしばらく梅雨前線が九州付近に停滞しやすくなるため、鹿児島など九州南部は今月末にかけて雨の日が続く予想になっています。このため、早ければあすに梅雨入りの発表があるかもしれません。九州南部の梅雨入りは平年では5月30日ごろなので、通常より早く雨の季節が到来する可能性が高いでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：11℃

青森 ：23℃ 盛岡：28℃

仙台 ：25℃ 新潟：27℃

長野 ：28℃ 金沢：27℃

名古屋：27℃ 東京：28℃

大阪 ：26℃ 岡山：25℃

広島 ：25℃ 松江：24℃

高知 ：26℃ 福岡：29℃

鹿児島：29℃ 那覇：29℃

【今週は梅雨の走りの天気】

あすから24日（日）にかけて前線が日本付近に停滞するため、東北から九州沖縄にかけて雨が降りやすいでしょう。まるで梅雨に入ったような空模様になりそうです。東京は涼しい北寄りの風が吹くので、あさってから急に涼しくなるでしょう。