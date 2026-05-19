【パリ＝市川大輔】欧州連合（ＥＵ）の執行機関、欧州委員会のドムブロフスキス委員（経済担当）は１９日、米新興企業アンソロピックが開発したＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」に関し、米国政府から欧州の金融機関もアクセスの確約を得たことを明らかにした。

パリで開かれている先進７か国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁会議の２日目の議論が始まる前、報道陣の取材に答えた。ドムブロフスキス氏は、「ミュトスの可能性やリスク、アクセスについて、米国当局とアンソロピックと協議を重ねてきた」と話し、「適切な管理下で実施する」と強調した。

米政府やアンソロピックは、システム上の問題を点検してサイバー攻撃に対する防御を高められるように、一般公開せず、米企業などに限定してミュトスの提供を始めていた。日本はメガバンク３行が利用できることで合意したが、欧州の金融機関の利用の可否は明らかではなかった。

ミュトスはシステムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が極めて高く、サイバー攻撃に悪用されれば、金融をはじめとするシステムの安定を脅かすと懸念されている。