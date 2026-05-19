“触れると危険？”脇道のオレンジ色の花に注意　外来植物「ナガミヒナゲシ」が全国で拡大　驚異の繁殖力で駆除にも注意　新潟

新潟市の住宅の脇道に咲くオレンジの花。

ポピーに似ていますが、各地で注意が呼びかけられている外来植物「ナガミヒナゲシ」です。

東京でも足立区のホームページを見ると、「素手で触るとかぶれやただれを起こす恐れがある」と書かれています。

街の人からは「脇道に咲いているのを見たことがある。ちょっとしたところで触ってしまって、かぶれたりしたら嫌」「子供がいると、きれいだから取ってみようかなと思うかもしれない。注意喚起は必要だと思う」などの声が聞かれました。

驚異的な繁殖力で、全国的に広がっているというナガミヒナゲシ。

その危険性について、専門家は次のように話します。

自由学園環境文化創造センター・吉川慎平教授：

非常に繁殖力が強く、花をたくさんつける。1株に千から数千レベルで種が含まれている。非常に広がりやすい。

種は靴の裏やタイヤに付き、道沿いに拡大していくといいます。

また、駆除する際も注意が必要です。

自由学園環境文化創造センター・吉川慎平教授：

根元から抜き取ったら、種をこぼさないようにビニール袋などに入れて密閉する。自治体の指示に従って可燃ごみ等で処分するのが適切。

この季節見かけるオレンジの花には用心が必要です。