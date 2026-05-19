健康志向で注目“ハーブの女王”「ヨモギ」　“ネクスト抹茶”人気拡大　蒸し体験も広がる

注文を受けてから作られるスムージーにエスプレッソ、そして、丁寧に焼き上げられたワッフル。

これらの食材に使われているのは、草餅などの和菓子で親しまれる「ヨモギ」です。

東京・渋谷区代官山にある、ヨモギ専門のドリンクスタンド「THE YOMOGI® STAND」。

訪れた人は「すごくまろやかでおいしかった」「ヨモギの風味もあってすごくおいしいです」「これから、はやりそうな感じ」と話します。

健康志向が世界的に高まる今、“ネクスト抹茶”として、「ハーブの女王」と呼ばれるほど栄養価が高い「ヨモギ」への注目度が上昇中。

店の売上げは2025年7月のオープン時から3倍以上になっているといいます。

THE YOMOGI® STAND・佐藤啓太さん：

抹茶はカフェインとか入っているが、（ヨモギは）ノンカフェインなので、寝る前に飲んだりとか、いろんな時に飲んで、リラックス効果がある。

ヨモギの使い道は食品だけに限りません。

「ヨモギ蒸し」は、穴の開いたイスの下でヨモギなどを煮立たせ、その蒸気で体を温める健康法。

デトックス効果が期待され、女性に人気です。

利用客は「汗すごいね、汗すごい。楽しい」「こんなに芯から温まることなんてなかなかできない」と話します。

スタッフも体験してみたところ、わずか3分ほどで一気に汗が噴き出てきました。

客層は10代から70代までと幅広く、新規の利用客も増えているといいます。

楽座や 日本橋店・北澤沙也加店長：

幅広い世代の方に認知されだしている。「初めてヨモギ蒸しに来ました」というお客さんは増えてきています。