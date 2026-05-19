◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・いわき）

巨人の戸郷翔征投手が１９日、今季初勝利を目指して今季３度目の先発。５回を投げ終えて４安打無失点で勝利投手の権利を獲得。このまま好投を続け、白星を目指す。

２点の援護をもらってマウンドに上がった戸郷は、先頭・長岡にいきなり１４９キロ直球を右前へ運ばれた。それでも２番・サンタナを３ボールとしながら、１５１キロ直球で空振り三振。３番・内山は１５０キロ直球で左飛。４番・増田を１５０キロ直球で左飛に抑えた。

２回は５番・岩田を空振り三振に斬るなど３者凡退で最速１５２キロを計測した。

３回は、１死から９番・武岡の打球が風にあおられて遊撃手の頭を越えるポテンヒット（二塁打）となって、続く１番・長岡には一塁への打球を一塁手・ダルベックがはじいて１死一、三塁（記録は安打）。ここで２番・サンタナには四球を与えた。１死満塁のピンチを迎えたがここで３番・内山を空振り三振。さらに４番・増田にはここまでで最速となる１５３キロを計測しながら中飛。グラブをたたいてほえた。

２―０のまま迎えた４回は３者凡退。さらに５回は内野安打で１死一塁としたが、１番・長岡を遊ゴロ、併殺に打ち取り、今季初勝利の権利を得た。内海投手コーチは「ストレートの球威は出ているし、ピンチの場面でも粘り強く投げられている」と復調を実感。戸郷は７回まで続投し、５安打無失点と好投した。

戸郷は今季オープン戦３登板で防御率９・００と結果が出ず、開幕は２軍スタートとなった。今季初先発となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。初回には直球で１５０キロ超えもマークしたが敗戦投手となっていた。

前回、１２日の広島戦（岐阜）では今季２度目の登板で５回１１０球を投げて６安打３失点６Ｋ。チームはサヨナラ勝利したが、右腕にとっては悔しい結果となっていた。

チームは６連勝中とあって「いい流れが来ていると思いますし、僕もチームの波に乗りたい。１球１球を大事にしていきたい」と覚悟を口にした。