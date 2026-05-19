“子ども用品シェア”に行列、300人が殺到　開始30分でほぼ完売　家計と環境に優しい取り組み　長野

呼び込みとともに一斉に入場する人々。

長野・伊那市で「学用品・子供用品シェアリング」が開催されました。

家庭で不要になった子供用品を持ち寄り、譲り合うというこの取り組み。

子供服からベビーカー、チャイルドシートまで、会場には大小様々な品が並んでいます。

お目当てのベビーカーを手に入れた女性：

すごく助かる。（購入は）万単位かかる。うちもいらなくなったチャイルドシートを出した。こっち（ベビーカー）をもらって。

衣類を持ち寄った親子：

前回来て、すごくいいなと思って。「うちにもいっぱい着られない服があったな、出そう」と思って（開催を）待っていた。

開始から30分、持ち寄られた子供用品はほとんどなくなりました。

先ほどの親子が持ってきた品も「きれいに全部（なくなった）」ということで、「もらってもらいよかった」と話していました。

また、欲しいものがゲットできたという子供たちは、「折り紙の本。いろいろ作ってみたい」と話しました。

今回で4回目となる環境にも家計にも優しいこの取り組み。

今後も開催を検討しているということです。