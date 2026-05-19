ダニエル・ラドクリフ＆ジョナサン・グロフ出演『メリリー・ウィー・ロール・アロング』6月日本公開

2024年のトニー賞で4部門を受賞し、ブロードウェイを熱狂の渦に巻き込んだ感動作が、ついに日本のスクリーンに登場する。ジョナサン・グロフ（『Glee』）やダニエル・ラドクリフ（『ハリー・ポッター』シリーズ）ら豪華実力派キャストが集結したミュージカル『メリリー・ウィー・ロール・アロング』が、6月26日（金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国の劇場にて期間限定で公開されることが決定。あわせて、日本版劇場予告編も解禁となった。

巨匠スティーヴン・ソンドハイムの名曲で紡ぐ、30年の“逆再生物語”

本作は、ジョージ・S・カウフマンとモス・ハートによる同名戯曲をもとに、1981年に初演されたブロードウェイ・ミュージカル。ハリウッドの人気プロデューサーであるフランク、元ベストセラー作家のメアリー、そしてピュリツァー賞を受賞した劇作家チャーリーという三人の友人の30年にわたる波乱に満ちた関係を、時間を遡る逆再生の構成で描き出す。

作詞・作曲を手掛けたのは、『ウエスト・サイド・ストーリー』や『スウィーニー・トッド』、『イントゥ・ザ・ウッズ』など、数々の傑作を世に送り出してきたミュージカル界の巨匠スティーヴン・ソンドハイム。タイトル曲の「Merrily We Roll Along」をはじめ、「Old Friends」「Not a Day Goes By」「Good Thing Going」「Our Time」など、スティーヴンの美しくも複雑な楽曲の数々が、ドラマをドラマチックに彩る。ジョージ・ファースの巧みな脚本と、ソンドハイムの音楽が見事に融合した不朽の名作だ。

興行記録を塗り替えたマリア・フリードマン演出と、トニー賞に輝く名演

今回劇場で公開されるのは、2023-2024年シーズンにブロードウェイで上演されたマリア・フリードマン演出版。会場となったハドソン劇場の興行収入記録を塗り替えるなど、異例の大ヒットを記録したプロダクションである。

批評家からも絶賛された本作は、2024年のトニー賞で最優秀ミュージカル・リバイバル作品賞を受賞。さらに、フランク役を熱演したジョナサンが主演男優賞、チャーリー役のダニエルが助演男優賞に輝き、編曲賞を合わせた計4部門を制覇した。

マリアによる緻密かつ明快な演出は、難解になりがちな逆再生物語を鮮やかに立ち上げ、観客を物語へと引き込む。トニー賞を制したジョナサンとダニエルをはじめとする実力派キャスト陣による圧倒的な名演を、大スクリーンで堪能できる貴重な機会となる。各劇場ともに期間限定公開のため、この奇跡の瞬間をぜひ劇場で見届けてほしい。

【作品情報】

タイトル： メリリー・ウィー・ロール・アロング

公開日： 6月26日(金)

公開表記：6月26日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか公開

演出 マリア・フリードマン

脚本 ジョージ・ファース

原作戯曲：ジョージ・S・カウフマン、モス・ハート

作曲 スティーヴン・ソンドハイム

撮影 サム・レヴィ（『レディ・バード』『フランシス・ハ』）

編集 スペンサー・アヴェリック（『グローリー/明日への行進』）

装置・衣裳 スートラ・ギルモア（NTLive『シラノ・ド・ベルジュラック』）

出演

ダニエル・ラドクリフ/ チャーリー・クリンガス役

ジョナサン・グロフ / フランクリン・シェパード役

リンゼイ・メンデス / メアリー・フリン役

クリスタル・ジョイ・ブラウン / ガッシー・カーネギー役

ケイティ・ローズ・クラーク / ベス・シェパード役

レグ・ロジャース/ ジョー・ジョセフソン役

上映時間： 2時間25分

撮影時期・場所：2024年6月 NYハドソン劇場

日本語字幕：チオキ真理

字幕監修：常田景子

映画コピーライト：© 2025 Now You Know Film LP

鑑賞料金：一般3,000円、学生・障がい者2,500円

日本劇場公開HP：https://www.culture-ville.jp/mwra

（海外ドラマNAVI）

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