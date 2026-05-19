「東都大学野球、国学院大４−１青学大」（１９日、神宮球場）

国学院大が接戦を制し、７季ぶりの優勝に王手をかけた。

まずは二回。２死から石野蓮（３年・報徳学園）が青学大の今秋ドラフト候補・鈴木（４年・東海大菅生）の直球を捉えて左中間スタンドへ先制ソロを放り込んだ。しかし七回に連打で同点に追いつかれ、試合は振り出しに戻る。

九回まで厳しい投手戦が続いたが、延長十回タイブレークだ。国学院大の攻撃で２死一、二塁から「７番・ＤＨ」でスタメン出場していた大谷（２年・天理）が打席へ。鳥山監督に「おまえの一振りで勝負だな」と声をかけられ、その言葉通り初球の落ち球を完璧に捉えると、打球は右翼席に着弾。中学、高校も合わせて自身初というサヨナラ３ランで試合を決めた。

指揮官は「点差以上に（勝敗を決める）ポイントはいっぱいあった」と振り返り、相手先発の鈴木の攻略について、「彼のベストピッチをイメージしていた。それをどう攻略するかというイメージで、逆算してきたつもりなので。そういう意味では（勝てたことは）想定内」と話した。

Ｖ目前も「優勝より青学に勝つことに集中するゲームになる」と力強くうなずいた。