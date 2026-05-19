SHIBUYA109で“ケアベア”ポップアップ開催へ！ ILLITコラボの限定「トートバッグ」など展開
アメリカ生まれのカラフルなクマのキャラクター“ケアベア”のポップアップストア「Care Bears on the Stage」が、5月29日（金）〜6月7日（日）の期間、東京・渋谷にあるSHIBUYA109 地下1階 DISP!!!で開催される。
【写真】ポップアップストア限定！ ILLITコラボの「トートバッグ」も登場
■購入特典を豊富に用意
今回開催される「Care Bears on the Stage」は、キュートなケアベアの限定＆先行アイテムが展開される期間限定のポップアップストア。
会場には、5人組ガールグループILLITとのコラボアイテム第2弾が登場。先行販売の「マスコットチャーム」や「シークレットCDケース風キーホルダー」、ポップアップストア限定の「トートバッグ」などがそろい、コラボアイテムを購入した人には「限定デザインステッカー」がプレゼントされる。
また、「マリークワント」とコラボした「ケアベア デザイン コレクション」も用意。ケアベアの世界に「マリークワント」のアイコンであるデイジーをあしらったポップなアイテムが用意され、本コレクションを5000円（税込）以上購入すると「オリジナルミラー」がもらえる。
さらに、本ポップアップストアでしか手に入らない完全非売品のスペシャルノベルティ「うちわ」と「ショッピングバッグ」が数量限定で配布されるほか、ポップアップストアの初日である5月29日（金）にはチアベアに会えるグリーティングイベントも開催予定だ。
【写真】ポップアップストア限定！ ILLITコラボの「トートバッグ」も登場
■購入特典を豊富に用意
今回開催される「Care Bears on the Stage」は、キュートなケアベアの限定＆先行アイテムが展開される期間限定のポップアップストア。
また、「マリークワント」とコラボした「ケアベア デザイン コレクション」も用意。ケアベアの世界に「マリークワント」のアイコンであるデイジーをあしらったポップなアイテムが用意され、本コレクションを5000円（税込）以上購入すると「オリジナルミラー」がもらえる。
さらに、本ポップアップストアでしか手に入らない完全非売品のスペシャルノベルティ「うちわ」と「ショッピングバッグ」が数量限定で配布されるほか、ポップアップストアの初日である5月29日（金）にはチアベアに会えるグリーティングイベントも開催予定だ。