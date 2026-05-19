「斬新だな」プレミア名門が来季の新ホームユニを発表！「アメイジングだ」「バスシートみたい」など反響続々
プレミアリーグの名門リバプールは現地５月19日、2026-27シーズン用のホームユニホームを発表した。
サプライヤーはアディダス。リバプールの公式サイトによれば、今回の新ユニは、リーグを制した1989-90シーズンのデザインから着想を得ているという。クラブは、次のようにコンセプトを説明している。
「アディダスが当時手がけた、幾何学模様が特徴のデザインからインスピレーションを受け、クラブの伝統と、現代的なデザインを組み合わせている。
深みのあるレッドをベースに、80年代後半の雰囲気を感じさせる柄を現代的にアレンジして全体にあしらっている。クラシックな味わいを残しながらも、よりシャープでモダンな印象に仕上がっている」
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、「美しい」「幾何学模様ね」「気に入った！」「アメイジングだ」「バスシートみたい」「斬新だな」「なんて素晴らしいキットだ」といったコメントが寄せられた。
プレミア王者として迎えた今季は、すでにリーグ優勝の可能性が消滅し、連覇とはならなかったリバプール。来季はこの新ユニで王座奪還を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】幾何学模様が特徴！ リバプールの来季用新ホームユニ！
サプライヤーはアディダス。リバプールの公式サイトによれば、今回の新ユニは、リーグを制した1989-90シーズンのデザインから着想を得ているという。クラブは、次のようにコンセプトを説明している。
「アディダスが当時手がけた、幾何学模様が特徴のデザインからインスピレーションを受け、クラブの伝統と、現代的なデザインを組み合わせている。
公式インスタグラムでも新ユニが公開されると、「美しい」「幾何学模様ね」「気に入った！」「アメイジングだ」「バスシートみたい」「斬新だな」「なんて素晴らしいキットだ」といったコメントが寄せられた。
プレミア王者として迎えた今季は、すでにリーグ優勝の可能性が消滅し、連覇とはならなかったリバプール。来季はこの新ユニで王座奪還を目ざす。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】幾何学模様が特徴！ リバプールの来季用新ホームユニ！