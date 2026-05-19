「斬新だな」プレミア名門が来季の新ホームユニを発表！「アメイジングだ」「バスシートみたい」など反響続々

「斬新だな」プレミア名門が来季の新ホームユニを発表！「アメイジングだ」「バスシートみたい」など反響続々