吉野家「牛丼の具」社員おすすめアレンジ4選…実食姿に反響「アレンジすごっ！」「めちゃ美味しそうに食べてる笑」
吉野家の公式インスタグラムが19日までに更新され、「吉野家社員おすすめ牛丼の具アレンジ4選！」が公開された。
【動画】吉野家公式が紹介 社員おすすめ「牛丼の具」アレンジ4選
「吉野家の牛丼の具、実はアレンジにもかなり使えます」と、「大葉バター牛丼」「ぬるやっこ」「おひたし牛」「肉すい」のアレンジを「簡単で、ちゃんと美味しい。おうちごはんの幅、広がります」と紹介。
実食動画も添えて、「全部おいしかったんですけど、私は大葉バター牛丼が一番好きでした。気になるやつ、ぜひ試してみてくださいね」と呼びかけている。
これに対して「アレンジすごっ！美味しそう」「めちゃ美味しそうに食べてる笑」「いつもの牛丼がひと手間で変わるんですね」などのコメントが寄せられている。
【動画】吉野家公式が紹介 社員おすすめ「牛丼の具」アレンジ4選
「吉野家の牛丼の具、実はアレンジにもかなり使えます」と、「大葉バター牛丼」「ぬるやっこ」「おひたし牛」「肉すい」のアレンジを「簡単で、ちゃんと美味しい。おうちごはんの幅、広がります」と紹介。
実食動画も添えて、「全部おいしかったんですけど、私は大葉バター牛丼が一番好きでした。気になるやつ、ぜひ試してみてくださいね」と呼びかけている。
これに対して「アレンジすごっ！美味しそう」「めちゃ美味しそうに食べてる笑」「いつもの牛丼がひと手間で変わるんですね」などのコメントが寄せられている。