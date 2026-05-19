◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

広島の床田寛樹投手が、ＤｅＮＡ打線を５回まで無失点に抑えた。５回には先頭・勝又に中越え二塁打を浴びてピンチを背負ったが、得点を与えなかった。２点先制した直後のマウンドで、相手にリズムを渡さなかった。

５回無死二塁。成瀬はフルカウントから遊ゴロに仕留め、１死三塁から松尾は二ゴロ、最後は代打・ビシエドは遊ゴロ。内野ゴロ３つでピンチを切り抜けた。

１０年目で初めて開幕投手を務めた今季ここまで７試合で１勝２敗、防御率３・１１。ＤｅＮＡ戦は今季３戦未勝利（１敗）。４月１２日の今季初対戦（横浜）は７回途中４失点で勝ち負けつかず、同１９日（マツダ）は８回２失点で敗戦投手に。今月５日（横浜）は６回５失点（自責２）も打線が８、９回に３点ビハインドを追い付き、延長１２回引き分けだった。

チームは今季、マツダでのＤｅＮＡ戦は３戦３敗で昨季から５連敗中と苦しむ。直前の阪神３連戦（甲子園）は２勝１敗で勝ち越した。２カード連続の初戦白星に向けて、有利な展開で試合を進めた。