井上清華アナ、高島彩＆加藤綾子アナから誕生日祝福 豪華3ショットに反響「神メンバーすぎる」
フジテレビの井上清華アナウンサーが16日、インスタグラムを更新。高島彩、加藤綾子の両アナウンサーから31歳の誕生日を祝福されたことを報告した。
【写真】豪華3ショットをさらに見る
井上アナは「写真の自分がとっても幸せそうです笑」とつづり、「高島さん、加藤さんお2人と お会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました」と感激した様子を投稿。「加藤さんとは同じお誕生日なのです」とも明かし、「私は今日も写真を見返してニヤニヤしています」と続けた。
公開された写真には、バースデープレートを前に笑顔を見せる井上アナ、高島、加藤の3ショットが収められている。
ファンからは「３人とも美しい そして可愛い」「神メンバーすぎる」「歴代のレジェンドたちと素敵すぎます」などの声が寄せられている。
引用：「井上清華」インスタグラム（＠seika_inoue）
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井上アナは「写真の自分がとっても幸せそうです笑」とつづり、「高島さん、加藤さんお2人と お会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました」と感激した様子を投稿。「加藤さんとは同じお誕生日なのです」とも明かし、「私は今日も写真を見返してニヤニヤしています」と続けた。
公開された写真には、バースデープレートを前に笑顔を見せる井上アナ、高島、加藤の3ショットが収められている。
ファンからは「３人とも美しい そして可愛い」「神メンバーすぎる」「歴代のレジェンドたちと素敵すぎます」などの声が寄せられている。
引用：「井上清華」インスタグラム（＠seika_inoue）