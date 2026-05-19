（左から）加藤綾子アナ、高島彩アナ、井上清華アナ　※「井上清華」インスタグラム

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　フジテレビの井上清華アナウンサーが16日、インスタグラムを更新。高島彩、加藤綾子の両アナウンサーから31歳の誕生日を祝福されたことを報告した。

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　井上アナは「写真の自分がとっても幸せそうです笑」とつづり、「高島さん、加藤さんお2人と お会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました」と感激した様子を投稿。「加藤さんとは同じお誕生日なのです」とも明かし、「私は今日も写真を見返してニヤニヤしています」と続けた。

　公開された写真には、バースデープレートを前に笑顔を見せる井上アナ、高島、加藤の3ショットが収められている。

　ファンからは「３人とも美しい　そして可愛い」「神メンバーすぎる」「歴代のレジェンドたちと素敵すぎます」などの声が寄せられている。

引用：「井上清華」インスタグラム（＠seika_inoue）