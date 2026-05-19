山口もえ、肉じゃが入りの手作り弁当披露 「美味しそう」「料理上手」
タレントの山口もえが18日、インスタグラムを更新し、手作り弁当を公開した。
【写真】おいしそう！ 山口もえの手作り弁当
山口は「今朝のお弁当は 昨晩作った肉じゃが ニンジンとツナとメンタイコ和え アスパラガスとウインナー 煮卵 オーツ麦入りごはんだよー」とメニューを紹介。「次女のリクエストふりかけを添えて」とつづった。
公開された写真には、肉じゃがや煮卵、アスパラガス、ミニトマトなどを詰めた弁当が収められており、フルーツも添えられている。
また山口は「3人分作ったら今日は長女のお弁当 要らないの忘れてた笑」と明かし、「そんな日もあるよね…」とコメント。「今週も暑いそうです 皆さま水分補給しっかりね」と呼びかけた。
ファンからは「美味しそう 真似しまーす」「栄養たっぷりですね」「料理上手で素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「山口もえ」インスタグラム（＠moe_yamaguchi0611）
【写真】おいしそう！ 山口もえの手作り弁当
山口は「今朝のお弁当は 昨晩作った肉じゃが ニンジンとツナとメンタイコ和え アスパラガスとウインナー 煮卵 オーツ麦入りごはんだよー」とメニューを紹介。「次女のリクエストふりかけを添えて」とつづった。
公開された写真には、肉じゃがや煮卵、アスパラガス、ミニトマトなどを詰めた弁当が収められており、フルーツも添えられている。
また山口は「3人分作ったら今日は長女のお弁当 要らないの忘れてた笑」と明かし、「そんな日もあるよね…」とコメント。「今週も暑いそうです 皆さま水分補給しっかりね」と呼びかけた。
ファンからは「美味しそう 真似しまーす」「栄養たっぷりですね」「料理上手で素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「山口もえ」インスタグラム（＠moe_yamaguchi0611）