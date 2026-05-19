山口もえ（2021年撮影）

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　タレントの山口もえが18日、インスタグラムを更新し、手作り弁当を公開した。

【写真】おいしそう！　山口もえの手作り弁当

　山口は「今朝のお弁当は 昨晩作った肉じゃが ニンジンとツナとメンタイコ和え アスパラガスとウインナー 煮卵 オーツ麦入りごはんだよー」とメニューを紹介。「次女のリクエストふりかけを添えて」とつづった。

　公開された写真には、肉じゃがや煮卵、アスパラガス、ミニトマトなどを詰めた弁当が収められており、フルーツも添えられている。

　また山口は「3人分作ったら今日は長女のお弁当 要らないの忘れてた笑」と明かし、「そんな日もあるよね…」とコメント。「今週も暑いそうです 皆さま水分補給しっかりね」と呼びかけた。

　ファンからは「美味しそう　真似しまーす」「栄養たっぷりですね」「料理上手で素敵です」といった声が寄せられている。

引用：「山口もえ」インスタグラム（＠moe_yamaguchi0611）