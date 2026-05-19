◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

過去１０年の上位馬を見ると、前走桜花賞組は外せない。過去１０年すべてで最低１頭は前走桜花賞組が３着までに入っており、１８、２３、２４年ではワンツースリー。今年は少数精鋭となったが、やはりマークは必要だ。

桜花賞で１〜４番人気だったノーザンファーム生産馬は【４・５・４・１１】（データは過去１０年、以降も）。馬券対象になった１３頭はすべてがオークスでも１〜４番人気で、特に１、２番人気に限ると【４・４・３・２】。また１３頭中１１頭に府中での実戦経験があり、１０頭はＶ経験があった（１頭の例外はリバティアイランド）。桜花賞上位人気の中ではドリームコアが特注だ。

ただ、桜花賞組の前に立ちはだかるのがフローラＳ勝ちのラフターラインズ。オークスでの前走馬体重別成績を見ると、ホットゾーンは４６０〜４７８キロで【６・６・４・３９】。これに前走１着のフィルターがかかると【５・５・１・１５】と確率は大きく上がってくる。

今年の登録馬で前走４６０〜４７８キロはジュウリョクピエロ、スマートプリエール、ラフターラインズの３頭で、すべてが前走で１着の条件をクリア。中でもフローラＳの勝ち馬は〈２〉〈２〉〈４〉《１》着で、すべて人気以上の結果を残している。ステップレース編で触れたようにタイム面で一流馬の証明をしている新興勢力のラフターラインズと桜花賞上位人気組のドリームコアの争いとみる。