ホワイトソックスの2月のX投稿が再脚光

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、メジャー全体で2位の17本塁打を放つなど大活躍を見せている。移籍1年目ながらメジャーを席巻する活躍に驚きが広がる一方、開幕前に本塁打の量産を予言していた人物が改めて脚光を浴び、大きな話題となっている。

村上は47試合で17本塁打をマーク。ヤンキースのアーロン・ジャッジを上回り、ア・リーグの本塁打王争いでトップに立つなど、大活躍を見せている。

メジャー移籍前は、速球への対応を疑問視され多くの球団が手を引いたとされていた。だが、開幕前から本塁打量産を予言していたのが、前ヤクルト監督で村上の恩師の高津臣吾氏だ。

2月、ホワイトソックス地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」が公式Xで公開したインタビュー。1年目の村上の本塁打数を問われると「55本！」と笑顔で予想し、「打てないイメージはない。しっかりとアジャスト、コンタクトしていけるんじゃないかなと思う。（55本は）全然いけると思う」と話していた。

村上の活躍とともに、この時のポストが再脚光。X上のファンからは、「HR量産すると予想して最初から信じていた高津前監督」「高津さんは目の前で村上さんの凄さを見てますからね」「さすが高津 一番近くで見てきただけあるなぁ〜」「村上が活躍するってわかってたんだな」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）