◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）

広島のエレフリス・モンテロ内野手が、先制の２点適時打を放った。両軍無得点の４回２死二、三塁。見逃せばボールのような低め変化球に食らいつき、左前に運んだ。「打ったのはスライダー。曲がり球が多かったので、厳しいコースは我慢して甘くきたところを捉えることが出来ました。先制出来て良い仕事が出来ました」と振り返った。

２回無死一塁の打席では、バットの先で打ち損じた打球が捕ゴロ併殺打となっていた。直近２戦無安打だったが、９打席ぶりの安打で貴重な得点をもたらした。

４月下旬から正捕手・坂倉が一塁に回ったことで、出場機会が激減していた。坂倉が三塁に回り、１０日のヤクルト戦（マツダ）で１１戦ぶりにスタメン復帰。１５日の阪神戦（甲子園）では、大竹に強烈な一発を浴びせるなど、直近６戦で３度のマルチ安打をマークしていた。

チームは今季、マツダでのＤｅＮＡ戦は３戦３敗で昨季から５連敗中と苦しむ。直前の阪神３連戦（甲子園）は２勝１敗で勝ち越した。２カード連続の初戦白星に向けて、有利な展開で中盤に突入した。