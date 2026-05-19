山口がユニフォーム胸パートナーの交代を発表した

Jリーグのレノファ山口FCは5月19日、2026/27シーズンよりユニフォーム胸パートナー企業がユーピーアール株式会社から交代することを正式発表した。

同社は2014シーズンのJFL時代から13年間にわたりオフィシャルトップパートナーおよびユニフォーム胸パートナーとしてクラブを支援してきた。今後はユニフォームの胸という位置からは交代するものの、2026/27シーズン以降もオフィシャルトップパートナーおよびユニフォームパートナーとして引き続きクラブのサポートを継続する。

これに伴い、5月23日に開催されるロアッソ熊本戦の試合終了後、同社の酒田義矢代表取締役社長執行役員による挨拶が行われる予定だ。また、同タイミングで2026/27シーズンの新たなユニフォームパートナーとユニフォームデザインの発表も予定されている。

クラブの代表取締役社長である渡部博文氏は、自身も選手として同社のロゴを胸に戦った経験を振り返りながら深い感謝の意を示し、「これまで築き上げてきた歴史や想いをしっかりと受け継ぎ、我々は最短でのJ2復帰、そしてこの地域で長く愛され続けるクラブづくりに向けて、選手・スタッフ一丸となって戦い続けます」と決意を述べた。

長年にわたりクラブを支え続けた象徴的な胸ロゴの交代に、SNS上では「マジで？」「衝撃すぎて言葉が出ない」「薩長、同時に胸パートナー交代か」「胸スポンサー交代は滅死にないことなので続けて2クラブというのは珍しい」「デカいとこ来るか？」「デザインとして美しく好きだったんだけどな」「大事件起きとる」「デザインの一部としてカッコよいロゴだった」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）