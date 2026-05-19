ソフトバンクからDeNAにトレード加入した尾形崇斗投手（26）が19日、移籍後初めて1軍に合流した。新天地の環境に一日でも早く慣れることを目的に、相川監督の発案で異例の1軍練習参加が実現した。出場選手登録はしないまま3日間限定でこの日から広島遠征に同行する。

新しいブルーのチームウエア姿でグラウンドに姿を見せた尾形。ロッカーに練習メニューなどを書き込んだノートを忘れて取りに戻るなど緊張した様子だったが、キャッチボールやランニングなど晴天の下で精力的に体を動かした。

同学年の中川虎大投手（26）とは野球談議に花を咲かせ、ベネズエラ出身のルイーズとは通訳を交わさずにコミュニケーションをとる場面も。球団側の配慮に「試合前の緊張感がある中で練習できるのは自分にとって大事なこと。ありがたい」と感謝。帰京後は24日のファーム・リーグの中日戦に先発を予定している。コンディションに問題がなければ交流戦の序盤で新天地デビューが見込まれるが「自分としてはいつでもいける準備をしている。まずは次の登板に向けてしっかりトレーニングしていく」と足下を見つめた。