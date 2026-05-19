「覚悟は決まりました」ベレーザのキャプテン村松智子の決意。アジア制覇でレジェンド岩清水梓への花道を‼
「何回も口で言うのは簡単ですが、やっぱり上手くて強いベレーザを見せたいです。そのためにもう一度自分たちに何が必要かを考え、上手いだけじゃない強いベレーザを全員で見せたいと思います」
日テレ・東京ヴェルディベレーザのキャプテン村松智子は５月16日のWEリーグ最終節後のセレモニーで宣言した。
2011年の女子ワールドカップ優勝メンバーでクラブのレジェンド、DF岩清水梓の国内ラストマッチとして注目された一戦は、岩清水のWEリーグ初得点が決勝点となり、ベレーザが２−１でアルビレックス新潟レディースを下した。
しかし順位を見れば、連覇を目ざした５年目のWEリーグで３位。クラシエカップを制して、リーグカップのタイトルこそ手にしたものの、日本の女子サッカー界を牽引してきた名門としては満足できるものではない。村松はこう続けた。
「本当にここで終わりじゃないですし、なんとなくカップ戦のタイトルを獲ったから、今年ひとつタイトルを獲ったから良いだろうみたいな雰囲気で終わりたくない。そういう気持ちでAWCL（アジア女子チャンピオンズリーグ）に向かいたくなかった」
昨季のリーグチャンピオンのベレーザは、2024年に新設され、第２回を迎えたAWCLで準決勝に進出。昨季の準優勝チーム、メルボルン・シティと対戦する。
村松個人としても、チームとしても、ひとつでも多く戦い、クラブレジェンド岩清水の最後の公式戦をアジア制覇で彩りたい。
「イワシさん（岩清水）が本当に安心して引退できるように、自分たちなら任せられるなって思ってもらえる姿を見せていかないなといけないなって。覚悟は決まりました」
AWCLの準決勝は韓国の水原で５月20日（水）14時にキックオフ予定だ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
日テレ・東京ヴェルディベレーザのキャプテン村松智子は５月16日のWEリーグ最終節後のセレモニーで宣言した。
2011年の女子ワールドカップ優勝メンバーでクラブのレジェンド、DF岩清水梓の国内ラストマッチとして注目された一戦は、岩清水のWEリーグ初得点が決勝点となり、ベレーザが２−１でアルビレックス新潟レディースを下した。
「本当にここで終わりじゃないですし、なんとなくカップ戦のタイトルを獲ったから、今年ひとつタイトルを獲ったから良いだろうみたいな雰囲気で終わりたくない。そういう気持ちでAWCL（アジア女子チャンピオンズリーグ）に向かいたくなかった」
昨季のリーグチャンピオンのベレーザは、2024年に新設され、第２回を迎えたAWCLで準決勝に進出。昨季の準優勝チーム、メルボルン・シティと対戦する。
村松個人としても、チームとしても、ひとつでも多く戦い、クラブレジェンド岩清水の最後の公式戦をアジア制覇で彩りたい。
「イワシさん（岩清水）が本当に安心して引退できるように、自分たちなら任せられるなって思ってもらえる姿を見せていかないなといけないなって。覚悟は決まりました」
AWCLの準決勝は韓国の水原で５月20日（水）14時にキックオフ予定だ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
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