ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、7月1日から「シェフズ ライブ キッチン」において、海鮮と肉料理を主役にしたランチ＆ディナーブッフェ「シーフード＆ミートMeetsハーゲンダッツ」を期間限定で開催する。平日限定で提供する北海道産紅ずわい蟹の食べ放題をはじめ、炙りうなぎをのせた炊き込みご飯や特選国産牛ローストビーフなど、贅沢な夏のごちそうを用意。さらに、ハーゲンダッツ アイスクリーム3種の食べ比べやフレッシュメロンの食べ放題など、夏を彩る涼やかなスイーツも楽しめる。

海鮮と多彩な肉料理を中心に、夏にふさわしい美味の数々をバラエティ豊かに取り揃えた同フェアでは、フレッシュメロンやかき氷パフェに加え、ハーゲンダッツから「バニラ」、「ストロベリー」、「クッキー＆クリーム」の3種のアイスクリームも登場する。



平日限定で提供する北海道産の紅ずわい蟹

海鮮メニューには、平日限定で提供する北海道産の紅ずわい蟹をはじめ、注文ごとに目の前で握る寿司、ディナー限定で提供する炙りうなぎをのせた炊き込みご飯や、揚げたての天ぷらを用意。さらに、フィンガーライムを添えた爽やかなシーフードのセビーチェやディナー限定のシーフードムースのパイ包み焼きなど、夏らしい多彩なシーフードメニューをラインアップした。

ミートメニューには、ディナー限定の特選国産牛ローストビーフをはじめ、BBQポークスペアリブやハーブでマリネした鴨胸肉のグリルなど、豪快なグリル料理を取り揃えたほか、ランチタイム限定で特製フライドチキンバーガーが登場する。

また、彩り豊かな5種のサラダやフォアグラをアレンジした冷前菜、チーズのエスプーマーをのせたカラフルな冷製スープ、5種の具材からトッピングを選べるタコスなど、夏の食欲を引き立てるメニューも用意した。さらに、シェフからのおもてなしのファーストディッシュには、コラーゲンたっぷりのコーンスープを席まで届ける。



ハーゲンダッツ アイスクリームの食べ放題

スイーツコーナーには、桃とメロンが主役の季節感あふれるスイーツが並ぶ。フレッシュメロンやハーゲンダッツ アイスクリームの食べ放題をはじめ、桃とメロンのかき氷パフェ、平日限定タイムサービスで提供するピーチアイスケーキなど、ひんやり爽やかな味わいを堪能できる。

今年の夏は、ライブ感あふれる演出による夏フェス気分を、シェフズ ライブ キッチンでぜひ体験してほしい考え。

［提供概要］

期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

場所：シェフズ ライブ キッチン／3F

料金：

ランチブッフェ（11:00〜14:30）

平日：大人5500円 子ども2530円／土日祝：大人6710円 子ども3300円

ディナーブッフェ（日〜金17:30〜21:00、土17:30〜22:00）

平日：大人7370円 子ども3630円／土日祝：大人8580円 子ども3960円

（すべて税込、サービス料15％別）

※ラストオーダーは各終了時間の15分前

※お盆期間は料金が変更になる可能性がある

問い合わせ・予約】03−5404−2222（代表）

期間：7月1日（水）〜8月31日（月）

場所：シェフズ ライブ キッチン

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ＝https://www.interconti-tokyo.com