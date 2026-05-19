生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、工事不要で誰でも簡単に設置可能なドアホンである「カンタン取り付けワイヤレステレビドアホン」を5月中旬から、公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」やホームセンター、量販店などで発売する。

近年、防犯意識の高まりを背景に、住宅におけるセキュリティ対策へ注目が集まっている。

また、単身世帯や共働き世帯の増加によって、来訪者との対面での応対を避ける人が増えている傾向にあり、カメラ付きドアホンや録画機能を搭載した防犯用品の需要が増えている。

一方で、築年数の経過した集合住宅などにおいては、ドアホンが設置されていなかったり、十分な機能を備えていなかったりするケースも見受けられる。

このような背景を踏まえて、後付けが可能で配線工事を必要としないワイヤレスドアホンを開発した。本当に必要な機能だけに絞ることで、導入しやすい価格帯を実現した。

一般的なドアホンは設置時に配線工事が必要だが、同製品は配線工事が不要で、自身で簡単に取り付けることができる。玄関に取り付けるカメラ付きの子機は壁面などにねじ止めするだけで設置（すでに取り付けられているカメラがスイッチボックスに取り付けられている場合でも取り付け可能）、（取付場所の材質によっては付属のネジでは穴が開かず設置加工が必要な場合もある）でき、接続距離は見通しで約30m、障害物がある場合は約10ｍ（建物の構造や設置環境により接続可能な距離は変動する）まで対応している。

カメラ付きの子機の呼び出しボタンが押されると、すぐに自動で静止画を録画する。これによって、後から来訪者を確認することが可能。録画は最大95件まで保存できる（保存件数は上限に達した場合、新たな録画は行われない。定期的に削除して使用）。

モニター本体は、一般的なドアホン同様にブラケットによる壁掛け設置に加え、備え付けの背面スタンドで、机上などへの据え置き設置も可能。設置場所にとらわれず、家庭のさまざまな場所で使用できる。モニターはバッテリー仕様ではない。付属のACアダプターおよびUSB Type−Cケーブルによる給電が必要。

カメラ付きの子機には明暗センサーを搭載しており、周囲が暗くなると自動でLEDライトが点灯する。夜間でも来訪者を確認しやすく、安心して使用できる。設定画面からLEDライトを常時オフにすることも可能となっている。

設置位置や高さに合わせて、背面からカメラレンズの向きを調整することができる。

［発売日］5月中旬

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp