「あまりにも天才」人気YouTuber、アイプチなしの奥二重メイクに絶賛の声「鬼かわ」「童顔系可愛いが増してる」
美容系YouTuberのnanakoななこさんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。メイクをする前と後の写真を公開しました。
【写真】ななこのアイプチなしメイク
コメントや引用リポストでは「二重線がないことでいつもよりタレ目に見えて鬼かわ」「可愛い顔」「まつ毛は自まつげなんでしょうか！？だとしたらマスカラだったり、ケアしてるまつげ事情が気になる」「あまりにも天才すぎる」「化粧をしなくても可愛い」「二重の幅がない分、顔の重心下がって童顔系可愛いが増してる、元々パーツ配置がよいのと、輪郭が丸いので可愛い系にあうな」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ななこのアイプチなしメイク
「可愛い系にあうな」ななこさんは「アイプチなしでする、一重（奥二重）のメイク可愛すぎて毎日メイクになった」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目がメイク前の姿で、2枚目がメイク後の姿です。奥二重の目を生かしたかわいらしい仕上がりで、ふんわりとした雰囲気になっています。
動画で解説自身のYouTubeチャンネルで、14日に『全部教えます！垢抜け！プチプラコスメで爆盛れ 一重奥二重メイク！』と題した動画を公開していたななこさん。メイクの仕方を詳しく解説しているようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)