AOKIは、2023年夏から暑い夏でも快適に着用できるビジネスアイテム群「エアクールシリーズ」を販売している。今回、さらに過酷さを増すことが予想される今季から新たに、「スーパーエアクールシリーズ」の展開を開始した。同シリーズは通気量100cc以上のアイテムで構成され、通気性の高さとビジネスウェア専門店ならではの仕立ての良さで過酷な夏のビジネスシーンを支える。同シリーズは、全国のAOKI店舗および公式オンラインショップで購入できる。



「LES MUESスーパーエアクールスーツ（2パンツスーツ）」

近年、日本各地で最高気温35℃を超える猛暑日が常態化し、夏のビジネスシーンはさらに厳しくなっている。AOKIでは、日本の暑い夏も消費者が快適に過ごすことができるよう「エアクールシリーズ」をはじめとする、通気性に優れたアイテムを取り揃えている。同シリーズは、スーツやセットアップをはじめ、ワイシャツカジュアルシャツ・カットソー・スラックスなどコーディネートアイテムに至るまで豊富なラインアップを展開し、これまで多くの消費者の支持を得ている。



「JUNKO SHIMADA エアクールスーツ（2ピーススーツ）」

新たに販売を開始した「スーパーエアクールスーツ」は、従来までは60cc以上を基準としていた通気量を100cc以上に進化させ、さらに高い通気性を付加した。また、従来商品に比べて高いストレッチ性を付加することで、高い通気性と着心地の良さで過酷な猛暑のビジネスシーンをより快適に過ごすことができる。今季から新たに、放射熱による生地の温度上昇を抑える機能を付加したアイテムの展開を開始するなど、夏のビジネスシーンをより快適にする進化を続けている。



「スーパーエアクールスラックス」

また、「スーパーエアクールスラックス」は、裏地やポケットにメッシュ素材を使用しているため、裏地が脚に張り付く不快感を軽減する。スラックス・スーツ共に一部の商品にはAOKI・信州大学・東亜紡織が産学協同で開発した素材の「Air Tech Spun（エアーテックスパン）」を採用しており、高通気性・接触冷感性・ドライタッチに加え、ウォッシャブル機能も兼ね備えている。

AOKIでは今後も、消費者が暑い夏も快適に過ごすことができる商品の企画・開発に力を尽くしていく考え。

［小売価格］

LES MUESスーパーエアクールスーツノータック／ワンタック：7万290円〜

JUNKO SHIMADAエアクール スーツ：8万7890円

スーパーエアクールスラックス：1万989円

（すべて税込）

AOKI＝https://www.aoki-corporate.co.jp