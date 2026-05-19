江崎グリコは、タンサ（短鎖）脂肪酸を生み出す「BifiX（ビフィックス）ヨーグルト」（タンサ（短鎖）脂肪酸を生み出すビフィズス菌BifiXとイヌリン（食物繊維）が入ったヨーグルト）ブランドから、BMIが高めの人へ向けた機能性表示食品「BifiXヨーグルトα（アルファ）」の大容量タイプを、5月25日から、全国のスーパー、ドラッグストアで発売する。

今回新発売する大容量タイプは、＜ほんのり甘い・脂肪ゼロ＞と＜プレーン砂糖不使用・低脂肪＞の2種類がある。＜ほんのり甘い・脂肪ゼロ＞は、ほんのりとした甘みとつるんとした食感で、そのままでも食べられる。＜プレーン砂糖不使用・低脂肪＞は、砂糖不使用でありながら酸味が少なく、なめらかな食感で、そのままでも好みでフルーツなどをトッピングしても食べられる。容量は一人当たり4食分の400gが入っており、個人での買い置きや家族と一緒に食べることを想定している。

「BifiX ヨーグルトα」は、BMIが高めの人の「安静時のエネルギー消費の向上」と「体脂肪の低減」をWサポートする日本初（「BifiXヨーグルトα」は、「安静時のエネルギー消費の向上」、「体脂肪の低減」の2つの機能の機能性表示食品として届出公表された日本初のヨーグルト）の機能性表示食品として、3月2日から全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストアで、ドリンクタイプ3種類と個食タイプ2種類を発売した。発売後、「おいしくて毎日続けやすい」と評価を得ており、今回の大容量タイプ2種類と合わせた全7種類の商品ラインアップから生活シーンや好みに合わせて選べる。

「BifiX ヨーグルトα」は、腸内のビフィズス菌と短鎖脂肪酸を増やすことで、BMIが高めの人の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上と、体脂肪の低減をサポートする機能が報告されている「ビフィズス菌BifiX（B．lactis GCL2505）」と「イヌリン（食物繊維）」を配合している。

「BifiXヨーグルト」ブランドは、これからも「腸から変える、カラダづくり」を目指し、取り組みを進めていく考え。

「安静時エネルギー消費」とは、静かに座っているなど安静にしている時に消費されるエネルギーのことで、実は1日の総消費エネルギーの約60％も占めている（Horton ES. Am J Clin Nutr. 1983, 38, 972−977.）。安静時エネルギー消費は加齢とともに低下するといわれており、太りにくいカラダづくりを目指すには食事管理や運動の他、安静時エネルギー消費を高めることも重要となっている。





BMIが高め（25以上30未満）の健常な成人男女44名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン（食物繊維）5gを4週間継続摂取した群は、2週間経過後、プラセボ摂取群に比べて安静時のエネルギー消費量が増加した（システマティックレビューの対象となった論文 Baba Y et al. Nutrients. 2024 Jul 20;16（14）:2345.から）。試験で向上された安静時のエネルギー消費量を運動に換算すると、1日当たり84.4〜101.8kcalは、1800〜3300歩の歩数として、18〜33分間の散歩に相当する（厚生労働省「健康日本21（第2次）の推進に関する参考資料」から）。

BMIが高め（23以上30未満）の健常な成人男女120名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン（食物繊維）2gを12週間継続摂取した群は、8週間経過後、プラセボ摂取群に比べて腹部内臓脂肪と腹部総脂肪が低減した（システマティックレビューの対象となった論文 Baba Y et al. Nutrients. 2023;15（24）:5025.から）。

［小売価格］378円前後（税込）

［発売日］5月25日（月）

江崎グリコ＝https://www.glico.com/jp