JR西日本では、夏のご利用が多い時期の「サンライズ瀬戸（高松〜東京）」「サンライズ出雲（出雲市〜東京）」の上り一部寝台について、1ヵ月前の一般発売よりも早く座席を確保できるプラン「サンライズエクスプレスで行く 東京への旅」をtabiwaトラベルで発売する。

対象列車および区間は、「サンライズ瀬戸」が高松→東京（全区間）、「サンライズ出雲」が出雲市→東京（全区間）となる。下り（東京発）には設定しない。サンライズ出雲92号には設定しない。

設定席種は、シングルデラックス・シングルツイン・シングル・ソロ（全て1名利用）となる。

商品内容は、サンライズ瀬戸・出雲の乗車とオリジナルグッズがセットになったプランとなっている。サンライズ瀬戸号の乗車プランでは、高松駅21時26分発→東京駅7時8分着となる。サンライズエクスプレス tabiwaトラベルオリジナルグッズが付いてくる。サンライズ出雲号の乗車プランでは、出雲市駅18時57分発→東京駅7時8分着となる。サンライズエクスプレス tabiwaトラベルオリジナルグッズが付いてくる。

［商品概要］

商品設定期間：7月〜9月の金・土・日曜・7月20日・8月13日・9月21日〜23日出発分

発売日時・申込方法

発売開始日時：5月27日（水）13:00

申込方法：ホームページから申し込みができまる

※電話での予約は受け付けていない

※出発の31日前まで申込みできる

※おとな1名以上で申し込み。参加資格は大人（中学生以上）の人のみとなる

※小学生以下の子どもは参加できない（同伴幼児含む）

JR西日本＝https://www.westjr.co.jp