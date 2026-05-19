ドムドムフードサービスが運営するドムドムハンバーガーは、5月28日から、期間限定の新メニュー「ケバブバーガー」を全国の店舗で販売する。

5月の新商品の「ケバブバーガー」はジューシーなドムドムのパティが2枚入り、そこにざく切り野菜がごろごろ入った、具沢山トマトソースを合わせた。肉のボリュームとトマトソースからほんのり香るスパイスと、シャキシャキの千切りキャベツで、まさに「屋台めし」のドムドム流「ケバブ」となっている。



「ケバブバーガー」

まろやかなチェダーチーズと濃厚な肉汁を、トマトソースの酸味とスパイス、フレッシュな野菜がさっぱりとまとめているので、見た目の通りの食べ応えもありながらぱくぱくと食べ進められる。期間限定となっているので、この機会にぜひ食べてほしい考え。

［小売価格］

単品：690円

セット：1090円

（すべて税込）

※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品の販売となる

※笹丘店ではゴマなしバンズを使用している

［発売日］5月28日（木）

ドムドムフードサービス＝https://domdomhamburger.com