不二家は、30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボした商品を、全国の不二家洋菓子店で6月1日〜30日の期間、販売する。

全国に洋菓子店を展開する不二家は、今年にデビュー30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションする。不二家洋菓子店でコラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけて消費者を迎えるなど、不二家のお店でポムポムプリンの世界観を存分に楽しめるスペシャルな1ヵ月となる。

コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。勉強、仕事、将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日。そんなときこそ不二家のスイーツを食べて、ポムっと一息ついてのんびりしよう、というメッセージを込めた。梅雨を吹き飛ばすハッピーな企画が目白押しの1ヵ月。不二家のスイーツを食べて、おうちでのんびりおやつタイムを楽しんでほしい考え。



「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」

「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）」は、ポムポムプリン30周年をペコちゃんとマカロンでお祝いした商品。ポムポムプリンをプリントしたプリン味と、ペコちゃんをプリントしたミルキー味の2種類のマカロンのアソートになっている。



「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」

「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」は、ポムポムプリン30周年をペコちゃんとケーキでお祝いした商品。黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、上面にはカラメルグラサージュを流し込んだ。プリン風味のクリームで飾った、プリン尽くしのケーキになっている。コラボデザインのかわいいペーパープレート付きでお祝いを盛り上げる。



「おかしポーチ（ポムポムプリン）」

「おかしポーチ（ポムポムプリン）」は、ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインがかわいいポーチに、不二家の人気菓子を詰め合わせた。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付きとなっている。



「ミルキー缶（ポムポムプリン）」

「ミルキー缶（ポムポムプリン）」は、ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインがかわいい丸缶に不二家のミルキーが19粒入ったミルキー缶。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付きとなっている。



「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパー

コラボ商品（対象商品）を3点以上の購入で、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパーを1枚プレゼントする。数量限定のため、なくなり次第終了。6点以上購入した場合も1枚のプレゼントとなる。

［小売価格］

ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）：321円

ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ：626円

おかしポーチ（ポムポムプリン）：1320円

ミルキー缶（ポムポムプリン）：770円

（すべて税込）

［小売価格］

ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン（プリン・ミルキー）：6月1日（月）

ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ：6月12日（金）

おかしポーチ（ポムポムプリン）：5月29日（金）

ミルキー缶（ポムポムプリン）：6月1日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp