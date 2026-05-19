ウニが海藻食べ尽くす「磯焼け」“海の砂漠化”防ごうと250人で780kg超回収も食用には適さず肥料に
2人の子供が手をつないで向かったのは、潮の引いた神奈川・逗子市の海。
潮干狩りをしているのではなく、とっているのは高級食材としても知られるムラサキウニです。
しかも、訪れた人からは「いっぱいとれました！」「宝探しみたいですごくおもしろい」などの声が聞かれます。
足元にゴロゴロいますが、「大漁でうれしい！」というわけでもないんです。
735style 副会長・上野直人さん：
磯焼けになっている状況。藻場の再生を目的として、みんなでウニをとっている。
海の中をのぞいてみると、本来は海藻があるはずが、岩肌が露出しています。
その原因は「ウニ」。
ウニが海藻を食べ尽くしてしまう磯焼けです。
“海の砂漠化”ともいわれ、魚などが減る原因に。
その解決のために、約250人がかりでウニを取り除いていたのです。
地元のサーファーを中心としたボランティア団体が、市や漁協などと協力して行っているこの活動。
3年連続で来ている女性は、2026年は初めて親子で参加したといいます。
約3年参加している人：
最初はウニを取るのが楽しくてやっていたが、本当に今年はワカメがすごく増えているので、やってることに意味があるんだなと。
1時間ほどでとれたウニは、なんと780kg超え。
身が小さく、食用にはならないため、近くの農場で肥料になるということです。