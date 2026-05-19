舞台は死者に会えるという廃病院。噂話を辿った先に待ち受けるものは…『近畿地方のある場所について』著者によるホラー小説『穢れた聖地巡礼について』のコミカライズ第2巻！【書評】

舞台は死者に会えるという廃病院。噂話を辿った先に待ち受けるものは…『近畿地方のある場所について』著者によるホラー小説『穢れた聖地巡礼について』のコミカライズ第2巻！【書評】