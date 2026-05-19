【マウント義姉はお下がりNG！】私が「義妹より下」？プライドが許さない＜第11話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第11話 プライドが許さない！【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさん、プライドを保つためになりふり構っていられなくなったようです……！ マイコさんのお下がり発言でスイッチが入ってしまったようで、昔の友だちまでにクレクレ。金持ちに嫁いだことを思い出し、ブランドものの子ども服をよこせとねだっています……。「貧乏な私」「劣っている私」に見られたくなくて、アヤさんなりに必死だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第11話 プライドが許さない！【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさん、プライドを保つためになりふり構っていられなくなったようです……！ マイコさんのお下がり発言でスイッチが入ってしまったようで、昔の友だちまでにクレクレ。金持ちに嫁いだことを思い出し、ブランドものの子ども服をよこせとねだっています……。「貧乏な私」「劣っている私」に見られたくなくて、アヤさんなりに必死だったのかもしれません。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子