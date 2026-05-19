TVアニメ【推しの子】、第3期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」イベントビジュアル＆チケット一般抽選販売申込スケジュール公開！
8月16日(日)開催TVアニメ【推しの子】第３期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」のイベントビジュアルが公開された。「苺プロダクションキングダム」の姫と騎士をイメージした可愛いビジュアルをお見逃しなく！
さらに「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」チケット一般抽選販売申込スケジュールも公開された。
●イベント情報
TVアニメ【推しの子】第３期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」
8月16日(日)開催
イベント特設ページ
https://ichigoproduction.com/Season3/event/
一般抽選販売申込1次先行
受付期間
2026年6月5日(金)12：00〜6月14日(日)23：59 ※10日間
当選発表
2026年6月19日(金)13：00〜
当選時支払い期間
2026年6月19日(金)13：00〜6月23日(火)21:00
抽選受付サイト
https://eplus.jp/ichigoproduction/
●作品情報
TVアニメ【推しの子】
＜INTRODUCTION＞
物語は新たなステージへ──
『POP IN ２』のリリースから半年。
ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。
アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。
一方で、かなは以前の明るさを失っていた。
そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、
ルビーは芸能界を駆け上がる。
────嘘を、武器にして。
【STAFF】
原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）
監督：平牧大輔
シリーズ構成：田中 仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃
メインアニメーター：沢田犬二
美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)
美術設定：水本浩太(スタジオイースター)
色彩設計：芦原明音
撮影監督：耼野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
【CAST】
アクア:大塚剛央
ルビー:伊駒ゆりえ
有馬かな:潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
アイ:高橋李依
©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
関連リンク
TVアニメ【推しの子】公式サイト
https://ichigoproduction.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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