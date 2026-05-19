TVアニメ【推しの子】、第3期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」イベントビジュアル＆チケット一般抽選販売申込スケジュール公開！

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8月16日(日)開催TVアニメ【推しの子】第３期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」のイベントビジュアルが公開された。「苺プロダクションキングダム」の姫と騎士をイメージした可愛いビジュアルをお見逃しなく！

さらに「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」チケット一般抽選販売申込スケジュールも公開された。

●イベント情報

TVアニメ【推しの子】第３期スペシャルイベント「苺プロダクション☆ファン感謝祭2026」

8月16日(日)開催

イベント特設ページ

https://ichigoproduction.com/Season3/event/

一般抽選販売申込1次先行

受付期間

2026年6月5日(金)12：00〜6月14日(日)23：59 ※10日間

当選発表

2026年6月19日(金)13：00〜

当選時支払い期間

2026年6月19日(金)13：00〜6月23日(火)21:00

抽選受付サイト

https://eplus.jp/ichigoproduction/

●作品情報

TVアニメ【推しの子】

＜INTRODUCTION＞

物語は新たなステージへ──

『POP IN ２』のリリースから半年。

ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。

アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。

一方で、かなは以前の明るさを失っていた。

そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、

ルビーは芸能界を駆け上がる。

────嘘を、武器にして。

【STAFF】

原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：平牧大輔

シリーズ構成：田中 仁

キャラクターデザイン：平山寛菜

総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃

メインアニメーター：沢田犬二

美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)

美術設定：水本浩太(スタジオイースター)

色彩設計：芦原明音

撮影監督：耼野貴文

編集：坪根健太郎

音楽：伊賀拓郎

音響監督：高寺たけし

音響効果：川田清貴

アニメーション制作：動画工房

【CAST】

アクア:大塚剛央

ルビー:伊駒ゆりえ

有馬かな:潘めぐみ

黒川あかね：石見舞菜香

MEMちょ：大久保瑠美

アイ:高橋李依

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

関連リンク

TVアニメ【推しの子】公式サイト

https://ichigoproduction.com/