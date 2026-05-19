◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー巨人(19日、いわき)

初回に2点を先取している巨人。3回には守備の乱れからピンチを招きました。

先発マウンドにあがっている戸郷翔征投手は、先頭を空振り三振に取ると、続く武岡龍世選手を2球目のストレートで打ち取った当たりとします。高く舞い上がった打球をショート・泉口友汰選手が追うも、後方に伸びた様子で、外野方向へ駆け上がりながら追う様子も。これをともにレフトのキャベッジ選手とセンター・佐々木俊輔選手が追うも、打球は無情にも3人の間にポトリと落ちました。状態を崩しながらグラブを掲げた泉口選手でしたが捕球できず、2塁打が記録されました。

さらに続く長岡秀樹選手もファースト方向への当たりとするも、ファースト・ダルベック選手のグラブをはじく当たりとなり1アウト1、3塁とピンチを拡大。それでも戸郷投手は後続を打ち取り、無失点でしのぎました。

この日はいわき市市制施行60周年を記念し、福島県いわき市の「ヨークいわきスタジアム」で試合を開催。プロ野球公式戦の開催は12年ぶりとなっています。