「阪神−中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

阪神・佐藤輝明内野手が三回、１２号２ランを放った。

１−０の二回２死一塁。佐藤輝が中日先発・金丸の初球、真ん中付近に入った１３９キロスプリットをとらえた打球が、日が暮れ始めた倉敷の空に上がり、右中間スタンドに到達した。

佐藤輝の本塁打は１６日・広島戦（甲子園）以来で２試合ぶり。倉敷マスカットスタジアムでは自身初アーチ。