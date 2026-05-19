ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 阪神・佐藤輝が１２号２ラン 右中間スタンドへ２試合ぶりの一発 倉… 阪神・佐藤輝が１２号２ラン 右中間スタンドへ２試合ぶりの一発 倉敷では自身初アーチ 阪神・佐藤輝が１２号２ラン 右中間スタンドへ２試合ぶりの一発 倉敷では自身初アーチ 2026年5月19日 18時50分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 「阪神−中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム） 阪神・佐藤輝明内野手が三回、１２号２ランを放った。 １−０の二回２死一塁。佐藤輝が中日先発・金丸の初球、真ん中付近に入った１３９キロスプリットをとらえた打球が、日が暮れ始めた倉敷の空に上がり、右中間スタンドに到達した。 佐藤輝の本塁打は１６日・広島戦（甲子園）以来で２試合ぶり。倉敷マスカットスタジアムでは自身初アーチ。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 阪神・佐藤輝 好相性倉敷でチームを救う 過去３戦１２の５ 母方の祖父母在住、親戚の前で「いいところ見せる」 ドラフト１位の阪神・立石がデビュー戦で初球をプロ初安打 ベンチの森下も大喜び 記念球は阪神ベンチへ 阪神 立石が昇格即スタメン 「６番・左翼」でプロ初出場へ ３番から６番までドラ１が並ぶ豪華オーダー １番は岡山出身の岡城