木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」の公式で、坪倉渉（中村俊介）と吉野舞（佐津川愛美）の驚きのオフショットが披露された。

「ｏｆｆ ｓｈｏｔ 怪しい関係の二人…」として「撮影の合間には“身長差がすごい！”と話題になりました」と紹介。スーツ姿の中村がピシッと立って空を見ており、これを佐津川が見上げている写真がＳＮＳに投稿された。

中村は１８５ｃｍ、佐津川は１５２ｃｍ。３３ｃｍ差がある。

ドラマでは坪倉あゆみ（木南晴夏）に酷いモラハラで接してきた坪倉渉だったが、あゆみが次第に毅然とした態度をとってきたことに驚き、モラハラがおさまったが…。妻の態度が変わったことを不安がり、ＧＰＳ監視を不倫相手の吉野舞に手伝わせたり、愛人に不安を漏らして甘えたり。坪倉渉に貫禄がない一方で、腹黒の吉野舞が大きく見えるせいか、とても３３ｃｍ差があるように見えない展開となっている。

公式の投稿にも「ほんとにすごい身長差」「こんなに身長差が？！」「首が痛くなりそうな身長差ですね」「俊介さん めっちゃ素敵」と驚きの反応が集まっている。