当事者より先になぜ相方の八木が謝罪を…？　サバンナ高橋“いじめ騒動“のウラ側

『パンサー』尾形貴弘も

お笑いコンビ『サバンナ』高橋茂雄（50）を巡る「いじめ騒動」が、仕事面への実害に発展し波紋を広げている。

５月13日には、高橋が’10年からCMキャラクターを務める『ストッパ下痢止め』について、ライオンがプロモーションへの起用を当面見合わせることを発表した。

騒動のきっかけは、５月５日に配信されたABEMAのバラエティー番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』での一幕だった。出演したピン芸人の中山功太（45）が

「10年間に及んでいじめられていた先輩芸人がいる」

と実名を伏せた状態で告白。これに先立つ５月３日には、お笑いコンビ『パンサー』尾形貴弘（49）がユーチューバーとのコラボ動画で「嫌いな芸人」を暴露していたこともあり、ネット上では連鎖的に“犯人捜し”が過熱した。

そんな中、さらに騒動の火に油を注いだのが、中山が５月８日から９日にかけてSNSで

〈『そんな事はしていない』と吹聴するなら証拠出します〉

〈僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな〉

などと過激な投稿を連発したことで、ネット民はこれを“ガチのいじめ告発”と認定し、炎上は一気に加速。別の芸人の投稿などからも、サバンナ高橋の名前がクローズアップされる事態となった。

緊迫した状況の中、５月10日深夜に動いたのが高橋の相方である『サバンナ』八木真澄（51）だった。

“楽屋ネタ”の延長線上だったはずが

八木が中山と連絡を取り合って間に入り、コンビとしてまず謝罪コメントを発表。その後、当事者である高橋も謝罪コメントを出した。

今回の対応で疑問視されたのが、なぜ当事者ではない八木が先に動いたのか？ という点だ。

本サイトの取材にあるお笑い関係者は、

「いろんなところから話を聞くと、騒動が大きくなりすぎたことに焦った中山が、先輩である八木に相談したのが発端だとか。そこで八木が動いて高橋が中山に謝罪の連絡を入れることとなった。そんな八木は所属する吉本興業に相談せず、自身の判断で公表・謝罪に踏み切ったとか。一部からは『八木が謝罪する必要はなかったのではないか』『無視していれば自然鎮火した可能性も高い』との声も業界内で上がっていますが、相方を守るための苦肉の策だったのでしょうね」

と内幕を明かす。

その後、中山が

〈『いじめられていた』という表現は完全に不適切でした〉

と撤回。今回の騒動は一応の和解をみたものの、残した爪痕は深い。

「一度ネット上で“いじめ”というワードが拡散してしまうと、企業のコンプライアンスとしては、事実関係の真偽にかかわらず“起用見合わせ”を選ばざるを得ないのが現実でしょう。吉本興業や芸人仲間の間では、今回の件はあくまで“楽屋ネタ”“身内ノリ”の延長線上という認識であり、事務所としても積極的には動かなかった。しかし、中山の〈証拠がある〉という投稿が引き金となり、バラエティーの枠を完全に逸脱してしまったのは、高橋さんにとって大きなマイナスになってしまいましたね」（テレビ局関係者）

単なる「先輩・後輩のトラブル」の枠を超え、企業のコンプライアンス問題へと飛び火した今回の騒動。最終的には告発側の中山が“いじめ表現の撤回”という形で着地させたものの、お笑い界が直面する「過去のノリ」の難しさと、現代のネット社会の恐ろしさを浮き彫りにした騒動だった――。

【YouTube】FRIDAYデジタル『芸能記者チャンネル』では、現役の芸能記者たちが『“いじめ騒動”サバンナ高橋への影響は？ 相方・八木が真っ先に謝罪表明したウラ側』と題し、後輩芸人の“いじめ告発”のウラ側について語っている。相方が先に謝罪した理由だけでなく、さらに炎上させた中山の“いらぬひと言”。さらには、業界内の反応などについても深掘り解説している。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）