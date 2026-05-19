タンピネス・ローバース小林祐希がACL2プレーオフ出場に導いた

シンガポール1部プレミアリーグのタンピネス・ローバースに所属するMF小林祐希が豪快な左足のシュートでチームをAFCチャンピオンズリーグ（ACL）2プレーオフ出場に導いた。

タンピネスは現地時間5月17日にリーグ戦最終節でライオン・シティ・セーラーズと対戦。引き分け以上で2位が確定するなかで、3-2の勝利を収めた。

後半13分に勝ち越しを許し、1-2と1点ビハインドの展開のなかでチームを救ったのは小林だった。後半30分、ボックス内に走り込んでDF吉本武からのパスを受けると、得意の左足を一閃。強烈なシュートをゴール右隅のネットに突き刺した。

今年1月にタンピネスに加入し、今季2得点目でチームの勝利に貢献した小林は試合後、自身のXで「最終節、引き分け以上で来シーズンのACL 2出場権を獲得という条件で試合開始。75分まで相手にリードされる展開の中で同点ゴールを取ることが出来て本当に良かった」と自身のゴールと勝利を報告。「来シーズンが楽しみ！！」とACL2に臨む来季への意気込みも記した。これに対しては、ファンからは「やはり継続こそ、チカラ」「すごい。結果で示せる小林祐希」「生き様がカッコ良すぎる」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）