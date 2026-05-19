『無職転生』第3期の新ビジュアル解禁 【エリス修行編】後に展開する物語！意味深なキャラ登場
テレビアニメ『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』第3期が、7月5日より毎週日曜24時よりTOKYO MX・BS11ほかにて放送されることを記念して、【エリス修行編】の後に展開する、主人公ルーデウスを軸とする物語に向けた新たなキービジュアルが解禁された。
【動画】新キャラ登場！公開された『無職転生』第3期【エリス修行編】のPV
第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が描かれるが、その中で、原作読者にはお馴染みであり、アニメ化が待望されていた【エリス修行編】が展開される。
解禁されたキービジュアルに描かれているのは、成長し凛々しい表情のルーデウスと、彼の幼馴染で2期【ラノア魔法大学編】にて再会し結婚した妻・シルフィエット、そしてルーデウスの魔術の師匠であり、父パウロを亡くし失望するルーデウスを支え、第二の妻となったロキシー。そしてその後ろには、うつむきながら祈るように手を合わせる、ルーデウスと同じ世界から転生した少女・ナナホシの姿。
さらに、第1期の第8話でのみその姿をうっすらと見せていた“甲龍王”ペルギウス（cv.小山力也）。加えて、勝ち気な笑顔を浮かべる魔族らしき女性キャラクターが描かれており、第3期でルーデウスが綴る物語と、彼の眼前に広がっていく壮大な世界で繰り広げられるドラマを予感させる一枚になっている。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
【動画】新キャラ登場！公開された『無職転生』第3期【エリス修行編】のPV
第3期は、原作小説の第13巻から物語が開始予定。ルーデウスにとって、これまで以上に激しく揺れ動く、新たなドラマと冒険が描かれるが、その中で、原作読者にはお馴染みであり、アニメ化が待望されていた【エリス修行編】が展開される。
さらに、第1期の第8話でのみその姿をうっすらと見せていた“甲龍王”ペルギウス（cv.小山力也）。加えて、勝ち気な笑顔を浮かべる魔族らしき女性キャラクターが描かれており、第3期でルーデウスが綴る物語と、彼の眼前に広がっていく壮大な世界で繰り広げられるドラマを予感させる一枚になっている。
同作は、働きもせず他人と関わりもせず、ただ部屋に引きこもってゲームやネットに明け暮れるだけの34歳のニート男が、ある日交通事故に遭い死亡…したと思った次の瞬間、剣と魔法の異世界に生まれたばかりの赤ん坊として転生する。少年ルーデウスとして生まれ変わった男が、前世の記憶と後悔を糧に、出会いや試練に直面しながら「今度こそ本気で生きていく」姿と壮大な冒険が描かれる大河ファンタジー。
テレビアニメ第1クールが2021年1月〜3月、第2クールが10月〜12月、第2期の第1クールが2023年7月〜9月、第2クールが2024年4月〜6月にかけて放送された。
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