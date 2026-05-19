チェルシーは17日、元レアル・マドリード指揮官シャビ・アロンソを新監督として迎えることを発表した。



来シーズンより始まる新体制に期待の声も多いなか、まず注目されるのは今夏の移籍市場での動きだろう。新戦力補強に加え、既存戦力の売却も気になるところだが、英『TEAMTALK』はFWリアム・デラップ（23）の去就が不透明であると主張している。



マンチェスター・シティの下部組織で育ち、昨シーズンはイプスウィッチでリーグ戦37試合に出場し12ゴール2アシストを記録したデラップ。そして今シーズンよりチェルシーへステップアップを遂げたが、怪我にも悩まされ、加入後は公式戦45試合で3ゴール5アシストに留まっている。





そんななか、チェルシーは3000万ポンドで獲得したデラップをわずか1年で売却する可能性があり、新監督就任でその動きが加速する可能性があるという。シャビ・アロンソはチーム強化のためにトップクラスのストライカーを希望していて、チェルシーは同監督の構想に合わない選手の放出を進める模様。すでにチェルシーはブレントフォードのイゴール・チアゴ（24）やガラタサライのヴィクター・オシムヘン（27）の獲得を検討しているようだ。チェルシーでの将来が不透明になりつつあるデラップだが、エヴァートンやニューカッスルが獲得に興味を持っているとのこと。しかし、チェルシーが同選手を獲得した際に費やした3000万ポンド以上は払いたくないと考えているという。まだ2試合を残すも今シーズンはチェルシーにとって混乱の一年となり、シャビ・アロンソ新監督には再建が求められる。戦術やメンバーもガラッと変わる可能性もあるが、デラップは1年でチェルシーを去ってしまうのか。